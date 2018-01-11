На Урал отправили четыре вертолета для поиска космонавтов

14:32 11 января 2018 0

Ми-8МТВ-5 — современные многоцелевые военно-транспортные вертолёты Фото: Wikimedia Commons

На авиабазу Упрун в Челябинской области, которая обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов, прибыли четыре новых вертолета Ми-8МТВ-5.

«Космические спасатели Центрального военного округа получат в первом квартале 2018 года четыре новых вертолета Ми-8МТВ-5. Техника поступит с казанского предприятия холдинга „Вертолеты России“ в соответствии с планом выполнения гособоронзаказа», — сообщил пресс-секретарь ЦВО Ярослав Рощупкин.

Экипажи вертолетов уже прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации под Тверью.

Летчики ЦВО ежегодно участвуют в поисково-спасательных операциях во время посадки спускаемых космических аппаратов в Казахстане. За последние 10 лет военные участвовали почти в 60 операциях, эвакуировав больше 200 космонавтов, отмечает ТАСС.