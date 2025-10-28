В Пермском крае простятся с погибшим на СВО стрелком Сергеем Чугайновым

С бойцом попрощаются 29 октября 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб житель из Пермского края Сергей Чугайнов. Он скончался в госпитале от полученных ранений. Об этом сообщает администрация Косинского муниципального округа .

«С января 2025 года Сергей Павлович проходил службу по контракту в звании рядового в должности стрелка. 17 октября 2025 года он скончался в военном госпитале из-за ранений, полученных при выполнении боевых задач. Разделяем с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — написала администрация округа в соцсети «ВКонтакте».