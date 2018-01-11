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12 января 2018
11 января 2018
18:51  11 января 2018 3

Украина готовит «атаку дронов» на Крым

Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Беспилотники подготовят диверсиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Спецслужбы Киева направят в Крым беспилотники, выдав их за акцию сопротивления крымских татар, об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек. Он подчеркнул, что корректировки и указания украинским военным будут давать американцы.

Как пояснил Бальбек, эту информацию он получил от крымских татар, живущих на Украине. По мнению чиновника, диверсия будет похожа на беспилотную атаку российской базы «Хмеймим» в Сирии и будет подана Киевом как «акция крымско-татарского сопротивления». «И хотя нет сомнений, что вся эта „воробьиная стая“ (украинские беспилотники — ред.) будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это „операция крымско-татарского сопротивления“, должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы», — пояснил он.

По мнению чиновника, атака будет проходить по отработанной США схеме: в нейтральных водах будет «висеть» американский разведчик «Посейдон» и давать корректировку данных украинским военным. Депутат предложил спецслужбам Крыма устроить украинскому спецназу «испорченный телефон», цитирует Бальбека Nation News.

8 января в Минобороны рассказали об атаке дронов на российские авиабазы Хмеймим и Тартус, напоминает «Национальная служба новостей». В российском военном ведомстве предположили, что под угрозой удара террористов с беспилотников могут оказаться объекты по всему миру, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Артем Косых
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