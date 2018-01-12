На бутылках с алкоголем предложили размещать фото пораженных органов

На бутылках с алкоголем могут появиться устрашающие картинки. Письмо с соответствующей инициативой министру здравоохранения Веронике Скворцовой направил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
По его мнению, недостаточно размещать текст о вреде алкоголя. Следует показывать изображения пораженных органов на бутылках с опьяняющими напитками. В пресс-службе Минздрава RT сообщили, что готовы рассмотреть инициативу общественной организации. «Национальная служба новостей» напоминает, что сейчас производители пишут: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».
Ранее сообщалось, что полиция в Подмосковье задержала 18-летнего молодого человека. Он регулярно похищал элитный алкоголь, который потом перепродавал. На полученные деньги он покупал наркотики, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». По информации сайта argumenti.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил убрать алкоголь с витрин магазинов. Он считает, что с горячительными напитками следует поступить как с сигаретами.