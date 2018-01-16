Грудинину подарили 37 млн рублей. А он в них запутался

18:41 16 января 2018 5

Павел Грудинин запутался в миллионах, которые подарили его сыну Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ предприниматель Павел Грудинин отрицает, что связанная с ним компания «подарила» ему и его сыну по 37 миллионов рублей в 2016 году. Вопрос об этом ему задал журналист на большой пресс-конференции ТАСС, где коммунисты представили программу своего кандидата.

«Зарплату мне и моему младшему сыну платит совхоз им. Ленина. Мой сын работает в нем начальником отдела аренды. И, если вы внимательно изучите фонд заработной платы, то увидите, что он не мог получить от совхоза такие деньги — это немыслимо. Здесь вы обманываете общественность», — ответил Грудинин.

Корреспондент пытался возражать, утверждая, что речь идет о другом предприятии — ТТ «Девелопмент», в котором кандидат в президенты владеет 4% акций. Однако журналиста перебил лидер партии Геннадий Зюганов, заявляя, что вопрос исчерпан.

После настойчивого требования ведущего пресс-конференции Грудинину все же пришлось ответить. «Что касается ТТ „Девелопмент“ — это другое предприятие, которое первоначально было создано совместно с одной японской корпорацией и лишь затем вошло в совхоз. Мое предприятие — это совхоз имени Ленина. Оно таких плат не производило», — ответил кандидат в президенты.

Ранее бизнесмен заявлял, что за 22 года руководства предприятием не получал никаких дивидендов.

По некоторым данным, именно через ТТ «Девелопмент» осуществлялось строительство детского сада, школы и других социальных объектов в совхозе. Согласно системе СПАРК, платеж в 37 миллионов сыну Грудинина проходит как подарок. По данным налоговой службы, выручка «ТТ Девелопмент» в 2016 году составила 8,9 млн рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало об иностранных счетах Грудинина, которые кандидату в президенты пришлось срочно закрывать перед регистрацией в ЦИК. В декларации, поданной Грудининым, сказано, что за шесть лет он заработал 157,4 млн рублей, а на его счетах лежит 5,9 млн рублей.