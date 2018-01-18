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18 января 2018
17 января 2018
02:56  18 января 2018 0

В США упавший метеорит стал причиной землетрясения. ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, метеорит, космос, комета, атмосфера, земля, астероид
Пользователи Сети активно обсуждают падение небесного телаФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские метеорологи зафиксировали землетрясение в штате Мичиган. Причиной природного явления стало падение метеорита в районе города Детройт.

Яркая вспышка на небе попала на записи нескольких видеорегистраторов. Позже Национальная метеорологическая служба США официально подтвердила падение метеорита в нескольких километрах от городка Нью-Хейвен, что находится неподалеку от Детройта, штат Мичиган. Падение небесного тела стало причиной землетрясения магнитудой 2.0, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что уральский автолюбитель заснял летящий в небе огненный шар, который принял за метеорит. Однако правдивость заявления жителя Златоуста не подтверждена: многие посчитали необъяснимые кадры обычной световой иллюзией.

Наталья Полетавкина
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