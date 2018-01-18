02:56 18 января 2018 0

Пользователи Сети активно обсуждают падение небесного тела Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские метеорологи зафиксировали землетрясение в штате Мичиган. Причиной природного явления стало падение метеорита в районе города Детройт.

Яркая вспышка на небе попала на записи нескольких видеорегистраторов. Позже Национальная метеорологическая служба США официально подтвердила падение метеорита в нескольких километрах от городка Нью-Хейвен, что находится неподалеку от Детройта, штат Мичиган. Падение небесного тела стало причиной землетрясения магнитудой 2.0, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что уральский автолюбитель заснял летящий в небе огненный шар, который принял за метеорит. Однако правдивость заявления жителя Златоуста не подтверждена: многие посчитали необъяснимые кадры обычной световой иллюзией.