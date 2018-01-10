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Главные новости Челябинской области
15:02  10 января 2018 0

Автолюбитель утверждает, что в небе над Южным Уралом пролетел метеорит. ВИДЕО

Автолюбитель заснял летящий в небе огненный шарФото: PxHere

Автолюбитель из Златоуста Челябинской области считает, что его видеорегистратор зафиксировал падение метеорита. Кадры с огненным шаром, который пролетел на небе за секунду, попали в Сеть.

По словам автора видео, необычное явление он заметил в районе городской администрации 8 января, около шести часов вечера, на пути домой. Неизвестно, действительно ли это было падение метеорита: шар мог оказаться световой иллюзией, сообщает «Первый областной».

Ранее в небе над Сочи взорвался метеорит размером с футбольный мяч. По информации «URA.RU», объект сгорел на высоте примерно двадцати километров.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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