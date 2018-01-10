Автолюбитель заснял летящий в небе огненный шар
Автолюбитель из Златоуста Челябинской области считает, что его видеорегистратор зафиксировал падение метеорита. Кадры с огненным шаром, который пролетел на небе за секунду, попали в Сеть.
По словам автора видео, необычное явление он заметил в районе городской администрации 8 января, около шести часов вечера, на пути домой. Неизвестно, действительно ли это было падение метеорита: шар мог оказаться световой иллюзией, сообщает «Первый областной».
Ранее в небе над Сочи взорвался метеорит размером с футбольный мяч. По информации «URA.RU», объект сгорел на высоте примерно двадцати километров.