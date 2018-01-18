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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
22:32  18 января 2018 2

Захарова ввела американцев в заблуждение леопардовым пальто. ФОТО

Медиа-форум
Захарова похвасталась вниманием к ее внешнему видуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в настоящее время находится с визитом в Нью-Йорке. На своей странице в Facebook она поделилась историей о том, как ввела в заблуждение местную жительницу.

Захарова встретила на Манхэттене американку, которая приняла российского политика «за свою». «Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала — настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхэттен! И я вас нашла», — привела слова своей собеседницы представитель МИД. Вероятно, женщина «почтенных лет и с добрыми глазами» оценила леопардовое пальто Захаровой, ее синие замшевые туфли, крупную сумку и темные очки. Но политик разочаровала даму. «Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа „выбрали“, но всё намного хуже — мы стали ими», — пошутила Захарова в соцсети.

Ранее Мария Захарова рассказала о стремительной свадьбе, которую ей и ее избраннику пришлось сыграть как раз в Нью-Йорке. Как писало «URA.RU», свадьба прошла в США, потому что на тот момент политик там работала — жених специально приехал из России, чтобы закрепить отношения браком.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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