10:21 14 января 2018 12

Мария Захарова рассчитывала, что будет работать в МИД китаистом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что мечтала стать китаистом и очень расстроилась, когда в МИД ей предложили только должность в пресс-службе. Кроме того, в большом интервью телеканалу «Мир» она рассказала о специфике своей работы, необычной свадьбе и о том, что в свободное время пишет музыку.

По словам Захаровой, специального подбора на должность официального представителя МИД не было, ее мог занять любой «профессионал вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности». Сама она после МГИМО хотела работать китаистом и пять лет упорно трудилась в этом направлении. «В МИД мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Ее первым серьезным испытанием стала работа в российском представительстве в ООН в США. Самое трудное было в том, что приходилось работать круглые сутки и уже ночью отвечать на звонки российских журналистов. «Когда местные [американские] журналисты засыпают, просыпаются журналисты, которые работают в Москве, и им совершенно все равно, что ты работаешь в Штатах. Это звонки и сообщения [длятся] 24 часа в сутки», — вспоминает Мария Захарова. Но со Штатами у нее связаны и приятные воспоминания. Именно там, за месяц до окончания командировки, они с будущим мужем сыграли свадьбу, на которой из гостей было всего два человека. «Это было и торжественно, и весело. Наверное, сейчас это выглядит несуразно, но это было очень искренне», — отметила Захарова. На своей странице в Facebook Захарова, комментируя появление свадебных снимков в Сети, писала, что «Муж отечественный. Приехал, поженились, уехал».

Свободного времени у официального представителя МИД почти нет, но она находит время на походы по магазинам, домашние дела и творчество. Захарова рассказала, что увлечение музыкой для нее стало спонтанным. Первое музыкальное сочинение она написала, когда в Сирии был сбит самолет с российскими летчиками. «Я не играю ни на каких музыкальных инструментах, не знаю нот, никогда не занималась музыкой. Просто пришёл текст с музыкой, я не могла их даже записать», — рассказала Захарова. Затем весной 2017 года она пересеклась с уроженцем Кургана, знаменитым продюсером Максом Фадеевым и показала ему свое произведение. Так появилась песня в исполнении Наргиз (Закировой) «Верните память». «Я прислала ему песню, проходит ровно столько времени, сколько длится эта запись, минуты три, звонит мне Фадеев и говорит, что песню будет петь Наргиз (Закирова), и он забирает ее в продакшн», — рассказала Захарова о сотрудничестве с Фадеевым.