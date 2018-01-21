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21 января 2018
11:20  21 января 2018 4

Ваенга сняла мужа голышом в проруби на Крещение. ВИДЕО

Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
Елена Ваенга окунулась в прорубь сразу после болезниФото: Александр Мамаев © URA.RU

Певица Елена Ваенга опубликовала отчет, как окунулась вместе с супругом, музыкантом Романом Садырбаевым, в прорубь в православный праздник Крещение. При этом муж певицы нырнул голышом, а сама она выбрала для этого обряда закрытую рубаху бирюзового цвета.

Подписчики певицы в Instagram отметили смелость супругов и пожелали им крепкого здоровья. При этом комментаторы не упустили возможность поехидничать над видео. Так, они похвалили Романа Садырбаева за то, что окунулся в прорубь с головой, тогда как его супруга побоялась испортить прическу и намочила лишь лицо. При этом раскритиковали музыканта за то, что не стесняясь, снял с себя все, в том числе и нижнее белье.

Кроме того, поклонники не на шутку забеспокоились за здоровье Елены Ваенги. «Вы же недавно болели! Что это? Преодоление или вызов?» — спрашивают певицу.

Елена Ваенга еще до 19 января писала в своем аккаунте, что ее семья серьезно готовится к празднику Крещения. «Моя семья начала готовиться… Все заняты своим делом… Желаю всем здоровья телесного и душевного», — писала певица.

Видео о том, как прошел омовение в православный праздник президент РФ Владимир Путин, опубликовала ранее пресс-служба Кремля. Ролик о том, как ныряла в прорубь в первый раз, запостила и телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Нина Калинина
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