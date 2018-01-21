Ваенга сняла мужа голышом в проруби на Крещение. ВИДЕО

Певица Елена Ваенга опубликовала отчет, как окунулась вместе с супругом, музыкантом Романом Садырбаевым, в прорубь в православный праздник Крещение. При этом муж певицы нырнул голышом, а сама она выбрала для этого обряда закрытую рубаху бирюзового цвета.
Подписчики певицы в Instagram отметили смелость супругов и пожелали им крепкого здоровья. При этом комментаторы не упустили возможность поехидничать над видео. Так, они похвалили Романа Садырбаева за то, что окунулся в прорубь с головой, тогда как его супруга побоялась испортить прическу и намочила лишь лицо. При этом раскритиковали музыканта за то, что не стесняясь, снял с себя все, в том числе и нижнее белье.
Кроме того, поклонники не на шутку забеспокоились за здоровье Елены Ваенги. «Вы же недавно болели! Что это? Преодоление или вызов?» — спрашивают певицу.
Елена Ваенга еще до 19 января писала в своем аккаунте, что ее семья серьезно готовится к празднику Крещения. «Моя семья начала готовиться… Все заняты своим делом… Желаю всем здоровья телесного и душевного», — писала певица.
Видео о том, как прошел омовение в православный праздник президент РФ Владимир Путин, опубликовала ранее пресс-служба Кремля. Ролик о том, как ныряла в прорубь в первый раз, запостила и телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.