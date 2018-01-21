23:35 21 января 2018 0

Отношения между Москвой и Вашингтоном не сложились, несмотря на доброжелательный тон в общении глав России и США Фото: Официальный сайт президента РФ

В настоящее время отношения между Россией и США находятся в состоянии коллапса. Именно так охарактеризовал происходящее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Примечательно, что сложности в отношениях между Москвой и Вашингтоном наблюдаются на фоне довольно перспективных контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «Насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», — цитирует Дмитрия Пескова RT.

Зато когда Пескова попросили назвать одно слово, наиболее четко характеризующее межгосударственные отношения, между странами, этим словом стало «коллапс». При этом, как сообщают «Известия», отношения между странами могли бы быть лучше, если бы не внутренняя политическая ситуация в Соединенных Штатах.

Как ранее писало «URA.RU», Дмитрий Песков выступил в воскресенье, 21 января, в эфире канала «Россия 1». В ходе программы он, в частности, рассказал о том, что далеко не о всех контактах российского лидера с зарубежными коллегами сообщается журналистам.В частности, пресс-секретарь рассказал о контактах Владимира Путина и Петра Порошенко.