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22 января 2018
21 января 2018
20:09  21 января 2018 2

Песков рассказал о тайных встречах Порошенко и Путина

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Журналистам не рассказывают о некоторых контактах с президентом УкраиныФото: пресс-служба президента Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как устроен график Владимира Путина. Он упомянул о контактах президента России с украинским лидером Петром Порошенко, о которых не сообщают в СМИ.

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», — цитирует Пескова RT. По его словам, рабочий день президента не ограничивается теми десятками встреч, пресс-конференций и переговоров, о которых сообщается публично. «Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору», — подчеркнул пресс-секретарь Путина в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», передает телеканал 360.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что вопреки жесткому графику встреч Владимир Путин ежедневно ходит в спортзал, бассейн, играет в хоккей и занимается борьбой, напоминает Nation News.

Как писало «URA.RU», ранее Петру Порошенко и его семье из-за угроз выдали документы на другие имена. Вероятно, именно по ним он вылетал в отпуск на Мальдивы, зарегистрировавшись в отеле как Mr Incognito Petro Ukraine.

Юрий Викторов
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