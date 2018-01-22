На Урале из-за холодов цены на такси выросли вдвое

В Тюмени в связи с сильными холодами поднялись цены за проезд у служб такси. Поездка по городу сегодня, 22 января, будет стоить значительно дороже, чем обычно.
В пресс-службе такси «Максим» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что из-за морозов сервис и перевозчики приняли решение на 20% увеличить стоимость поездок в утренний час пик, с полвосьмого до девяти утра. Это была временная мера, необходимая для нормальной работы такси. По заверению пресс-службы, на момент публикации стоимость поездок вернулась на прежний уровень. В службе заказа такси «Нон-стоп» корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что сегодня у них стоимость поездок тоже увеличена. «Действует динамический тариф в связи со сложными погодными условиями», — сообщили там. Согласно информации 74.ru, стоимость проезда на такси выросла почти в 2-2,5 раза, но в десять часов тарифы нормализовались. Существует предположение, что в обед цены опять пойдут вверх.
Повышение тарифов объясняется увеличением количества заказов: люди отказываются от пеших прогулок и поездок на общественном транспорте, кроме того, многие автовладельцы не могут завести личные автомобили. Виной тому аномальные морозы: по данным Гисметео, на данный момент температура воздуха в Тюмени составляет минус 30 градусов, что вкупе с порывами ветра до 9 м\с и влажностью более 50% ощущается как минус 35.
Ранее «URA.RU» писало, что на Тюмень надвигаются холода. Снижение температуры началось вчера, в воскресенье. В период с 22 по 24 января в ночные часы возможно похолодание до минус 40-43 градусов. Также стало известно, что из-за низкой температуры занятия в школах города для учеников первой смены отменили.