В Тюмень придут морозы ниже сорока градусов

В ближайшие дни в Тюмени ожидается аномально низкая температура воздуха. Столбики термометров опустятся вплоть до сорока градусов мороза и, возможно, даже ниже.
В воскресенье, 21 января, температура по области ночью может доходить до минус 31-36 градусов, с 22 по 24 января в ночные часы возможно похолодание до минус 40-43 градусов, сообщили «URA.RU» в администрации города со ссылкой на Тюменский гидрометцентр.
В самой Тюмени 21 января днем похолодает до минус 22 градусов, ночью — до 26 градусов мороза. Постепенно температура будет падать: на 22 января в городе прогнозируется ночная температура минус 30-32 градуса, днем — минус 26-28 градусов. Всю неделю погода будет без осадков, с переменной облачностью.
Ранее «URA.RU» писало, что морозы ожидаются и в других регионах УрФО. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе столбики термометров опустятся до минус 53 градусов. Аномальные холода ждут и Челябинскую область.