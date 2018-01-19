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Главные новости Тюменской области
16:10  19 января 2018 0

В Тюмень придут морозы ниже сорока градусов

Природный парк
В отдельных районах температура может упасть до минус 43 градусовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие дни в Тюмени ожидается аномально низкая температура воздуха. Столбики термометров опустятся вплоть до сорока градусов мороза и, возможно, даже ниже.

В воскресенье, 21 января, температура по области ночью может доходить до минус 31-36 градусов, с 22 по 24 января в ночные часы возможно похолодание до минус 40-43 градусов, сообщили «URA.RU» в администрации города со ссылкой на Тюменский гидрометцентр.

В самой Тюмени 21 января днем похолодает до минус 22 градусов, ночью — до 26 градусов мороза. Постепенно температура будет падать: на 22 января в городе прогнозируется ночная температура минус 30-32 градуса, днем — минус 26-28 градусов. Всю неделю погода будет без осадков, с переменной облачностью.

Ранее «URA.RU» писало, что морозы ожидаются и в других регионах УрФО. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе столбики термометров опустятся до минус 53 градусов. Аномальные холода ждут и Челябинскую область.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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