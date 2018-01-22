23:37 22 января 2018 0

Лишь к коньяку отношение россияне практически не поменялось, продажи остальных напитков показали серьезную динамику Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогам 2017 года розничные продажи плодовых и фруктовых вин в России выросли почти на 72%. Водки же россияне приобрели меньше на почти 17%, чем в 2016 году.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей, в минувшем году алкогольные предпочтения жителей страны серьезно изменились. Так, водки в розницу было продано 67,5 млн декалитров (падение продаж на 16,6%), шампанских и игристых вин — 15,988 млн декалитров (падение продаж на 27,3%), виноградных вин — 47,4 млн декалитров (падение продаж на 7%). Меньшим спросом пользовались слабые и крепкие ликеры и настойки. Напитков крепостью до 25 градусов было продано 2,551 млн декалитров (на 43,4% меньше, чем в 2016 году), свыше 25 градусов — 5,3 млн декалитров (на 25,8% меньше).

А вот к коньяку и бренди отношение россиян практически не изменилось: таких напитков было продано 10,2 млн декалитров (продажи снизились всего на 1,1%). Что же касается плодово-фруктовых вин, то в 2017 году их было продано 10,3 млн декалитров, что говорит о рекордном росте в 71,8%.