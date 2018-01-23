Аптеки заставят предлагать россиянам дешевые лекарства

Федеральная антимонопольная служба обяжет аптеки предлагать клиентам дешевые аналоги лекарств, которые они хотят купить. ФАС намерена закрепить это правило приказом Минздрава.
Работа над документом «Развитие конкуренции в здравоохранении» велась более полутора лет. Его цель — «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств». Как полагают в ФАС, министерство здравоохранения утвердит приказ к ноябрю. Одно из главных предложений проекта — обязать аптеки предлагать покупателям самый дешевый аналог лекарства, которое ему необходимо, сообщает РБК. Для повышения конкуренции на рынке потребитель должен знать о наличии аналогов лекарства, которое он ищет. Пример: если пациент в аптеке попросит 100 таблеток «Но-шпы» по 40 мг (действующее вещество — дротаверин) за 229 рублей (средняя цена на сервисе «Яндекс.Маркет»), то фармацевт обязан будет предложить ему обычный дротаверин в такой же дозировке, но всего за 70 рублей (средняя цена препарата российского производителя на «Яндекс.Маркет»).
Контроль будет осуществлять Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Норма уже практически работает, рассказал исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. Она напомнила, что с 1 марта 2017 года действует приказ Минздрава «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». Там прописано, что фармацевту запрещено скрывать от покупателя информацию об аналогах необходимого лекарства.
Есть и противники нововведения. Заместитель генерального директора производителя лекарств STADA CIS Иван Глушков назвал документ «мертвым, неработоспособным предложением», исполнение которого невозможно контролировать.
Ранее «URA.RU» писало, что цены на жизненно необходимые и важные лекарства в 2017 году снизились на 1,8%. Для России это стало рекордным показателем за последние пять лет.