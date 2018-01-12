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12 января 2018
Главные новости Москвы
15:08  12 января 2018 0

Производители взвинтили цены на лекарства для раковых больных

Клипарт , таблетки, медицина, плата, рубли
Лекарство стоит до 159 тысяч рублей за упаковкуФото: Алексей Гущин © URA.RU

Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний «Новартис Фарма» необоснованно повысила цены на онкологический препарат «Тайверб». К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Стоимость поднялась со 118 тысяч рублей до 159 тысяч рублей за одну упаковку.

«Рассмотрев дело, комиссия ФАС России пришла к выводу, что ответчик, занимая доминирующее положение на товарном рынке лекарственного препарата на территории РФ, установил монопольно высокую цену на лекарство», — приводит сообщение пресс-релиза ведомства ТАСС. В итоге комиссия решила выдать предписания по устранению выявленного нарушения, передает Nation News.

При этом отмечается, что цены на данный препарат государством не регулируются — он не входит в перечень жизненно необходимых. Однако в антимонопольной службе надеются, что фармсообщество примет во внимание решение ФАС и «откажется от манипулирования ценами на лекарства».

Ранее в Екатеринбурге пресекли поставку лекарств-«пустышек» для раковых больных. Сумма сделки превышала 20 млн рублей, писало «URA.RU». «Национальная служба новостей» сообщала о поддельной партии дорогого препарата, который применяют при лечении рака груди.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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