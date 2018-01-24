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24 января 2018
12:49  24 января 2018 1

Студентам оплатят билеты и гостиницы, чтоб они отдыхали в России

Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, храм на крови, селфи, иностранцы, екатеринбург, всемирный фестиваль молодежи и студентов, молодежный фестиваль, туристы
Урал может попасть в список льготных маршрутов для путешественниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России могут ввести льготы для молодых людей, которые путешествуют по стране. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Кувшинова предложила сделать молодёжный туризм приоритетным направлением отрасли. По мнению депутата, юным россиянам нужно выделять субсидии на оплату проживания в гостиницах и предоставлять льготы на транспорт. Кроме того, необходимо разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодёжного туризма, пояснил депутат изданию RT.

В Минкульте идею поддержали, отметив, что субсидии на оплату транспорта и проживания могут достигать 50% от стоимости услуг. «В России огромное количество молодых туристов, студентов, которые должны знать свою страну, путешествовать, но мы понимаем, что их доходы ограничены. Молодёжный туризм — это в первую очередь социальный туризм, который должен осуществляться при поддержке государства», — согласилась Ольга Ярилова, директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры.

В Ростуризме отметили, что среди регионов, интересных молодежи, лидерство делят Москва и Санкт-Петербург. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Петербург возглавил рейтинг туристических городов на северо-западе России. Вслед за Северной столицей идет Калининград. На третьем месте по популярности в 2017 году оказалась Вологда.

Рита Теркина
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