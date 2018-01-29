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30 января 2018
29 января 2018
23:20  29 января 2018 1

Координатора и волонтера штаба Навального арестовали из-за митингов: «Вызывают больше слезоточивости»

Забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Челябинск, омон, полиция, куб навальный
Аресты сторонников — последний шанс блогера заявить о себе, считают политологиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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В России после протестных акций сторонников блогера Алексея Навального 28 января было задержано 350 человек. Большую их часть полицейские отпустили вечером того же дня даже без составления протоколов, ограничившись воспитательными беседами. Однако часть из них сегодня предстали перед судом.

Координатору московского штаба Навального Сергею Бойко дали 15 суток ареста. Активиста Константина Салтыкова, задержанного вместе с блогером на акции 28 января, Тверской суд арестовал на 30 суток, пишет «МК.ru». В целом, по итогам акции к административной ответственности привлечено около десяти человек. Согласно протоколам заседаний, они очень постарались, чтобы иное решение кроме ареста стало невозможным.

В материалах дел значатся и грубые неоднократные нарушения правил проведения митингов, и активное «неподчинение сотрудникам полиции». Второе, как отмечают эксперты, в ряде случаев можно было бы и вовсе заменить на «специально бросался на сотрудников», но такой нормы в законодательстве нет.

По мнению политологов, аресты сторонников — последний шанс Навального заявить о себе. Причем тот факт, что сам он во время акций действовал максимально осторожно и был отпущен вместе с большинством тем же вечером, имеет сразу два объяснения. «Сторонники Навального живут сегодня по принципу водевиля, где героиня кричит „И меня, и меня возьмите! А то зритель забудет“. Главный ресурс Навального — интерес к нему Запада, как только этот интерес исчезнет, то не будет никакого Навального. Но у него есть уже приводы и приговоры и повторять он не хочет, да и богатый список дел его не украшает. С другой стороны молодые ребята из штаба вызывают у зрителей гораздо больше слезоточивости, чем очередной арест взрослого Навального», — пояснил «URA.RU» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Игорь Чукреев
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