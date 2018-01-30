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31 января 2018
30 января 2018
19:06  30 января 2018 1

Самолет вернулся в аэропорт после того, как 84 сантехника не смогли починить туалет

Десяткам сантехников не удалось устранить поломкуФото: aviator.guru

«Боингу 737-800», который вылетел из Осло (Норвегия) в Мюнхен (Германия), пришлось вернуться в аэропорт из-за поломки на борту. Вскоре после взлета стюарды обнаружили, что оба туалета не работают. Однако этим рейсом летели 84 сантехника норвежской компании, которые безуспешно попытались устранить поломку.

В результате спустя 62 минуты самолет вернулся в Осло. Выяснилось, что ремонт требовал работы с наружной стороны самолета. После окончания работ на земле лайнер снова вылетел в Германию с задержкой в три с половиной часа, на этот раз благополучно, передает портал The Aviation Herald.

Новость об инциденте стала темой для шуток норвежских СМИ и пользователей Сети. «Никто не задал важный вопрос. Что должны делать 84 норвежских сантехника в Мюнхене? У Мюнхена был сантехнический кризис?» — задаются вопросом в Сети.

Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал о похожем случае, когда самолет, вылетевший в Краснодар, вернулся в аэропорт Домодедово из-за неприятного запаха, распространившегося по салону. Тогда причиной смрада стала поломка системы кондиционирования.

Александр Лукманов
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