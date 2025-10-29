ВСУ готовятся отправить под Сумы около сотни мобилизованных солдат
До сотни мобилизованных солдат ВСУ готовятся к отправке в Сумскую область
Фото: Министерство обороны Украины
Более ста мобилизованных военнослужащих из учебного центра 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовятся к отправке на передовую на Сумском направлении. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на силовые структуры.
«Продолжается восстановление боеспособности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В учебном центре бригады готовятся отправиться на передовую в составе бригады более 100 мобилизованных», — заявил представитель российских силовых структур в разговоре с РИА Новости. По его словам, направляемые военнослужащие прошли двухмесячную подготовку перед выдвижением на линию соприкосновения.
Сейчас сумское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта. Российские войска ранее создали там зону безопасности глубиной от восьми до двенадцати километров. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это стало ответом на нападения Украины на территорию Курской области и расширение линии фронта почти на две тысячи километров. Ранее ВСУ несли на этом участке значительные потери.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.