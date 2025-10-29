До сотни мобилизованных солдат ВСУ готовятся к отправке в Сумскую область Фото: Министерство обороны Украины

Более ста мобилизованных военнослужащих из учебного центра 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовятся к отправке на передовую на Сумском направлении. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на силовые структуры.

«Продолжается восстановление боеспособности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В учебном центре бригады готовятся отправиться на передовую в составе бригады более 100 мобилизованных», — заявил представитель российских силовых структур в разговоре с РИА Новости. По его словам, направляемые военнослужащие прошли двухмесячную подготовку перед выдвижением на линию соприкосновения.