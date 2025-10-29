Девять жилых домов повреждены в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Удалось обнаружить и уничтожить 46 беспилотников самолетного типа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 29 октября территория Брянской области подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В результате пострадали девять жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате атаки, предварительно повреждены девять жилых домов, производственное помещение АПХ „Мираторг“», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Осмотр пострадавших строений будет продолжен в светлое время суток. Сотрудники экстренных и оперативных служб уже работают на местах инцидента. В ходе отражения атаки удалось обнаружить и уничтожить 46 беспилотников самолетного типа.