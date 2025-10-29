Лукашенко согласился с поправками в соглашение с Россией о свободе передвижения
Граждане РФ имеют право на выбор места пребывания и жительства на территории Беларуси, указано в документе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Беларуси Александр Лукашенко, одобрил проект, согласно которому граждане России и Беларуси имеют равные права на свободу передвижения и выбор места жительства. Это указано на сайте официального публикования.
«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации», — указано в документе. Отмечается, что равные права граждан будут на свободу передвижения и на выбор места жительства.
Ранее, 14 октября 2025 года, Александр Лукашенко уже подписал законы о ратификации соглашений с Россией, предусматривающих для граждан обеих стран участие в местных выборах и предоставляющих дополнительные гарантии защиты от необоснованного преследования за рубежом. Эти меры направлены на дальнейшее сближение Беларуси и России и усиление правового статуса граждан на территории обоих государств.
