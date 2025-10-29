Лукашенко согласился с поправками в соглашение с Россией о свободе передвижения

Граждане РФ имеют право на выбор места пребывания и жительства на территории Беларуси, указано в документе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко, одобрил проект, согласно которому граждане России и Беларуси имеют равные права на свободу передвижения и выбор места жительства. Это указано на сайте официального публикования.

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации», — указано в документе. Отмечается, что равные права граждан будут на свободу передвижения и на выбор места жительства.