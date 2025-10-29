Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Лукашенко согласился с поправками в соглашение с Россией о свободе передвижения

29 октября 2025 в 10:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Граждане РФ имеют право на выбор места пребывания и жительства на территории Беларуси, указано в документе

Граждане РФ имеют право на выбор места пребывания и жительства на территории Беларуси, указано в документе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко, одобрил проект, согласно которому граждане России и Беларуси имеют равные права на  свободу передвижения и выбор места жительства. Это указано на сайте официального публикования.

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации», — указано в документе. Отмечается, что равные права граждан будут на свободу передвижения и на выбор места жительства.

Ранее, 14 октября 2025 года, Александр Лукашенко уже подписал законы о ратификации соглашений с Россией, предусматривающих для граждан обеих стран участие в местных выборах и предоставляющих дополнительные гарантии защиты от необоснованного преследования за рубежом. Эти меры направлены на дальнейшее сближение Беларуси и России и усиление правового статуса граждан на территории обоих государств.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал