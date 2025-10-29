Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Шестиэтажный дом обрушился в пригороде Стамбула

29 октября 2025 в 10:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Под обломками здания может находится около шести человек, указано в материале

Под обломками здания может находится около шести человек, указано в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В городе Гебзе, пригороде Стамбула, обрушился шестиэтажный дом. Об этом сообщил местные СМИ.

Как сообщает телеканал NTV, на месте инцидента задействованы спасательные службы. В непосредственной близости от жилого здания ведутся работы по строительству линии метрополитена, отмечено в материале.

Помимо этого, другой телеканал, A-haber, также назвал примерное число людей, находящихся под завалами. Согласно материалу, под ними могут находиться около шести человек.

Продолжение после рекламы

Ранее в Мюнхене (Германия) произошли несколько взрывов, в результате которых, по данным СМИ, погиб по меньшей мере один человек. На месте происшествия работали экстренные службы, а полиция просила жителей избегать опасной зоны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал