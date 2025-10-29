Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп оценил вероятность урегулирования конфликта между Россией и Украиной

Трамп: конфликт между Россией и Украиной решится в обозримой перспективе
29 октября 2025 в 10:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп отметил, что надеялся на быстрое решение проблемы благодаря своим отношениям с Путиным

Трамп отметил, что надеялся на быстрое решение проблемы благодаря своим отношениям с Путиным

Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead

Урегулирование конфликта между Россией и Украиной будет достигнуто в обозримой перспективе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом (России Владимиром) Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено», — сказал Трамп на полях саммита АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу. Он отдельно отметил, что надеялся на быстрое решение проблемы благодаря своим личным отношениям с президентом России.

Дональд Трамп прибыл на саммит АТЭС в Южной Корее с опозданием более чем на час, что подтверждается данными прямой трансляции мероприятия. Участникам встречи были принесены извинения за возникшую задержку.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал