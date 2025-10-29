Почти 50 беспилотников уничтожены над Брянской областью

Наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью, указано в сообщении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 29 октября над регионами РФ было перехвачено 100 украинских БПЛА. Тем временем над Брянской областью сбито почти 50 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Наибольшее число БПЛА было перехвачено над территорией Брянской области — 46 БПЛА.

Помимо этого, средствами ПВО было перехвачено 12 беспилотников над Калужской областью, восемь украинских БПЛА над Белгородской и семь над территорией Краснодарского края. К тому же были перехвачены шесть беспилотников в Московской области (четыре из которых летели на столицу), шесть сбиты над Орловской областью, четыре — над Ульяновской областью.

