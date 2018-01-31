На олимпийской форме лыжников разглядели нацистскую символику. ФОТО

23:27 31 января 2018 0

Некоторые спортсмены отказались надевать свитера Фото: компания Dale of Norway, Инстаграм

Интернет-пользователи разглядели на свитерах горнолыжной сборной Норвегии нацистскую символику. Некоторые спортсмены уже отказались их надевать.

На темно-серых джемперах, как пишет Daily Mail, которые были сшиты для Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году, видны две руны, происхождение которых уходит корнями в древнескандинавскую мифологию. Одна из них символизирует бога Тора и была крайне популярна в Третьем рейхе. Например ее можно было увидеть на эмблеме, которую получали выпускники юнкерских училищ СС.

Вторая, символизирующая древо жизни Иггдрасиль, до сих пор используется у скандинавских неонацистов, пишет РИА «Новости». Несколько спортсменов из-за этого уже отказались надевать свитера, однако компания-производитель отказалась снимать продукцию с производства, аргументировав тем, что эта символика является часть скандинавской культуры.