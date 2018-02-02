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02 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:09  02 февраля 2018 0

Кремль перенес послание президента Федеральному Собранию на неопределенный срок

XVII съезд партии
Дата послания пока не утвержденаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль еще не определил дату послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По неофициальной информации, ранее оно планировалось на 6 февраля.

По данным двух федеральных чиновников и трех источников РБК, близких к Кремлю, послание не состоится 6 февраля. Новая дата еще не утверждена.

Агентство Bloomberg ранее заявляло о послании президента 6 февраля. В Кремле эту информацию не подтверждали и не опровергали. В понедельник, 29 января, источники РБК сообщили, что обращение главы государства к парламенту намечено на 6 февраля.

Традиционно Путин обращается к Федеральному собранию в начале декабря, однако в ноябре прошлого года стало известно, что мероприятие переносится на начало 2018 года. Эксперты отмечали, что перенос связан с подготовкой Путина к президентской кампании.

Ранее о том, что президент России Путин намерен выступить с посланием Федеральному собранию 6 февраля, сообщала «Национальная служба новостей». Дата была обозначена как предварительная. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что, если возникнет необходимость в переносе даты, потребуется предварительная экспертная оценка.

Ольга Дудорова
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