Песков прокомментировал сообщения о переносе послания Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о переносе ежегодного ежегодного послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Песков заявил журналистам, что, если возникнет такая необходимость, потребуется предварительная экспертная оценка.
«Нужна соответствующая оценка экспертов. У нас есть государственно-правовое управление, при необходимости такая оценка будет дана», — приводит цитату Пескова телеканал 360. Пресс-секретарь президента добавил, что дата ежегодного послания еще не была объявлена. Сроки озвучат, когда Путин примет соответствующее решение, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ранее РБК со ссылкой на источники писало, что вероятность переноса послания с декабря 2017 на начало 2018 года высока. Как считают эксперты, изменения связаны с подготовкой Владимира Путина к президентской кампании 2018 года.
На ежегодном послании президент представляет Федеральному собранию свое видение развития страны на ближайшее время.