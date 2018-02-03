Российские космонавты побили рекорд работы в открытом космосе

07:51 03 февраля 2018 0

Космонавтов задержал на поверхности МКС сложный монтаж Фото: Роскосмос

Россияне Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин невольно побили рекорд по работе в открытом космосе. Они были вынуждены задержаться на внешней поверхности МКС на шесть минут дольше из-за сложного монтажа.

«Побит рекорд 2013 года. Космонавты провели в российских скафандрах в открытом космосе более 8 часов 7 минут», — цитирует RT объявление диктора трансляции в Центре управления полетами.

Предыдущий рекорд по длительности нахождения на внешней поверхности станции среди российских космонавтов принадлежал Сергею Рязанскому и Олегу Котову. А вот мировой рекорд достался американским астронавтам Сьюзен Хелмс и Джеймсу Воссу, которые провели в открытом космосе 8 часов 56 минут.

Как напоминает «Русская планета», нынешней целью выхода россиян в открытый космос стал демонтаж приемного устройства и установка нового приёмного модуля широкополосной системы связи.