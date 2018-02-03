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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:03  03 февраля 2018 8

Президент Финляндии почти в 70 лет вновь стал отцом

У Саули Ниинисте 2 февраля родился наследникФото: kremlin.ru

Глава Финляндии Саули Ниинисте в 69 лет вновь стал отцом. У президента родился сын, это уже его третий ребенок.

Ниинисте лично присутствовал на родах наследника, сообщает канал 360 со ссылкой на канцелярию президента Финляндии. Сейчас мать и младенец чувствуют себя хорошо, отмечается в официальном сообщении.

У Саули Ниинисте уже есть двое сыновей от первого брака. Их мать в 1995 году погибла в автокатастрофе. Второй раз лидер государства женился в 2009 году. Для его нынешний супруги — 40-летней Йенни Хаукио — это первый ребенок, уточняет RT.

Сергей Снегирев
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