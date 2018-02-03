Иностранцы, покупающие дорогую недвижимость в Великобритании, обязаны будут разъяснить властям страны, откуда у них появились такие большие деньги. Об этом заявил глава британского министерства безопасности Бен Уоллес, уточнив, что чиновники ждут объяснений от инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.
На минувшей неделе в Великобритании был принят закон о борьбе с организованной преступностью, который подразумевает, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение, сообщает «Лента.ру».
В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводе из России по схеме Global Laundromat («всемирная прачечная») сотен миллионов долларов, в том числе и через британские банки. «Мы больше не позволим этому произойти», — заявил министр.
Летом прошлого года издание Bloomberg писало о том, что из России было выведено менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне. По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов).