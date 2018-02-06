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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости 
20:40  06 февраля 2018 11

Россиян ждет повтор кризиса-2008. «Цены взлетят, увеличится безработица»

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Экономисты прогнозируют повторение финансового кризисаФото: depositphotos.com © URA.RU

Обвальное падение большинства фондовых индексов может привести к повторению тяжелейшего финансового кризиса в России-2008. По мнению опрошенных «URA.RU» финансовых аналитиков, страну может ждать ускорение инфляции и, как следствие, резкий рост цен.

Во вторник, 6 февраля, японский индекс Nikkei 225, который ранее на торгах опускался на 6%, закрылся в минусе на 4,73%. Сообщается, что с понижением закрылись и другие площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Гонконгский Hang Seng опустился на 5,1%. Британский и немецкий индексы открылись падением более чем на 3%, что стало худшим показателем с июня 2016 года — тогда Великобритания проголосовала за Brexit.

В США индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones упал ниже отметки в 25 тысяч пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов. Отмечается, что это рекордное дневное падение за всю историю индекса.

Как пояснил «URA.RU» доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов, коррекция рынков назрела давно — слишком уж долго они росли. «Опасность же в том, что такое резкое падение может быть не коррекцией, а началом полномасштабного кризиса, как в 2008 году. Это и вызывает опасения», — заявил он «URA.RU». По его словам, России это грозит распродажей на фондовом рынке, падением рубля и фондового рынка, значительным ростом инфляции и безработицы.

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топоромтабличка "закрыто", пустой рекламный баннер, биржевые графики, фондовая биржа, инвестиции, фондовый рынок
Обвал большинства фондовых индексов отразится на экономике России
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сложившуюся ситуацию следует характеризовать как легкую рыночную панику из-за одновременного воздействия ряда негативных факторов, пояснил «URA.RU» аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«В первую очередь следует обратить внимание на сильно перегретый американский рынок акций. Ускорение темпов роста ВВП и налоговая реформа привели к тому, что цена акций сильно оторвалась от их внутренней стоимости. Стоит также отметить негативный новостной поток, который усугубил ситуацию: смена главы ФРС, жесткая риторика Дональда Трампа относительно внешней торговли с КНР и Евросоюзом, ужесточение ФРС параметров стресс-тестов для американских банков», — сказал собеседник агентства.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов пояснил «URA.RU», что рынок достиг своей точки кипения, поэтому произошедший обвал «выглядит закономерно»: «Основные страхи связаны с тем, что мы вновь вернемся в 70-е годы, когда экономического роста практически не было, а инфляция между тем росла».

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
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