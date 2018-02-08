04:02 08 февраля 2018 0

В мероприятии принял участие консультант фильма ФОТО: скрин трейлера на YouTube

Посольство России в Вашингтоне организовало показ спортивной драмы «Движение вверх» американским баскетболистам из Джорджтаунского университета.

В мероприятии принял участие консультант картины Александр Белов, который является сыном легендарного советского баскетболиста Сергея Белова. После просмотра он ответил на вопросы приглашенных гостей, передает Life.

В баскетбольном турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Джорджтаунский университет представляет команда под названием Georgetown Hoyas. Она считается одной из лучших в подготовке для Национальной баскетбольной лиги США.

Напомним, фильм Антона Мегердичева «Движение вверх» стала самой кассовой российской картиной в истории. На сегодняшний день ее сборы составляют более 2,8 миллиардов рублей. На встрече со своими доверенными лицами кандидат в президенты РФ Владимир Путин поблагодарил за фильм актера Владимира Машкова, который исполнил главную роль в спортивной драме. Глава государства рассказал, что посмотрел киноленту с флешки.

«Движение вверх» рассказывает об историческом баскетбольном матче между командами США и СССР, состоявшемся в 1972 году на олимпиаде в Мюнхене. За три секунды до конца финального матча советская сборная забросила решающий мяч в корзину соперника.