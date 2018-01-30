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30 января 2018
17:03  30 января 2018 0

Путин рассказал, как посмотрел «Движение вверх» с флешки. «Уже украли?»

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, холманских игорь, путин владимир
Кандидат в президенты похвалил актераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх», где тот снялся в главной роли. При этом глава государства рассказал, как посмотрел киноленту.

«Мы не знали, что вы сходили», — отреагировал актер на похвалу. «Я не ходил, я флэшку воткнул», — ответил Путин. «Фильм уже украли?», — удивился Машков. «Дали посмотреть! Почему сразу украли?» — спросил российский лидер, передает RT.

В свою очередь Владимир Машков пожелал Владимиру Путину «движения вверх к победе» от лица «нашей группы культуры и искусства».

Фильм «Движение вверх» вышел в прокат в конце декабря. Картина рассказывает об историческом баскетбольном матче между командами США и СССР, состоявшемся в 1972 году, напоминает «Федеральное агентство новостей». Сейчас она все еще идет в кинотеатрах, одновременно правообладатели ведут борьбу с нелицензионными копиями, появляющимися в интернете. По состоянию на 10 января, согласно сообщению Роскомнадзора, суд принял решение об удалении уже 147 незаконно размещенных на сайтах фильмов и о блокировке 20 ресурсов, которые не исполнили предыдущее предписание.

Игорь Чукреев
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