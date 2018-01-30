Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх», где тот снялся в главной роли. При этом глава государства рассказал, как посмотрел киноленту.
«Мы не знали, что вы сходили», — отреагировал актер на похвалу. «Я не ходил, я флэшку воткнул», — ответил Путин. «Фильм уже украли?», — удивился Машков. «Дали посмотреть! Почему сразу украли?» — спросил российский лидер, передает RT.
В свою очередь Владимир Машков пожелал Владимиру Путину «движения вверх к победе» от лица «нашей группы культуры и искусства».
Фильм «Движение вверх» вышел в прокат в конце декабря. Картина рассказывает об историческом баскетбольном матче между командами США и СССР, состоявшемся в 1972 году, напоминает «Федеральное агентство новостей». Сейчас она все еще идет в кинотеатрах, одновременно правообладатели ведут борьбу с нелицензионными копиями, появляющимися в интернете. По состоянию на 10 января, согласно сообщению Роскомнадзора, суд принял решение об удалении уже 147 незаконно размещенных на сайтах фильмов и о блокировке 20 ресурсов, которые не исполнили предыдущее предписание.