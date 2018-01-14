01:54 14 января 2018 0

Фильм о победе советских баскетболистов над американскими основан на реальных событиях Фото: кадр из фильма «Движение вверх», скиншот трейлера на канале в Youtube

Историческая спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх» стала самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы картины составляют по последним данным 1 млрд 684 млн 529 тыс. 675 рублей. Таким образом прежний рекордсмен — фильм-сказка «Последний богатырь» — оказался, по данным ЕАИС, на втором месте с разрывом в более чем 31 млн рублей.

Как сообщают «Вести», «Движение вверх» — фильм о знаковой победе сборной СССР по баскетболу над американцами на олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Сборная США тогда впервые за 36 лет потерпела поражение, а советские баскетболисты стали золотыми призерами Олимпиады.

Отметим, в отличии от диснеевского «Последнего богатыря», «Движение вверх» — проект канала «Россия 1» и студии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Это уже третий проект, выпущенный совместно: ранее аналогично были выпущены в прокат картины «Экипаж» и «Легенда №17».