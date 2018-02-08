Майор ФСБ поборется с чиновниками за должность «капитального миллионера» ХМАО

15:02 08 февраля 2018 4

Прошлый гендир фонда капремонта Сергей Макаров за 11 месяцев работы назначил сам себе премиальных свыше 10 млн рублей ФОТО: volgograd.yabloko.ru

В правительстве ХМАО активно обсуждают конкурс на должность гендиректора югорского фонда капитального ремонта. Ранее конкурс дважды переносился из-за отсутствия подходящих кандидатов, но теперь на финальный этап отбора прошли сразу четыре участника. Об этом 8 февраля «URA.RU» сообщил источник в окружном правительстве.

По словам собеседника, сейчас исполняющим обязанности генерального директора является 55-летняя Елена Дарибарина, она же главный претендент на победу в конкурсе. Чиновница была заместителем бывшего гендира Сергея Макарова, который за 11 месяцев 2015 года назначил сам себе в виде зарплаты и премиальных свыше 10 млн рублей. После скандала из-за крупных премиальных выплат Сергей Макаров покинул кресло руководителя фонда.

По неофициальной версии, Елена Дарибарина является человеком Макарова и руководит фондом формально, в то время как бывший директор до сих пор решает значимые вопросы. Как сообщила «URA.RU» Елена Дарибарина, вся информация о ее связях с бывшим директором фонда является вымыслом и не соответствует действительности.

Два прошлых раза конкурс не состоялся из-за отсутствия достойных кандидатов Фото: depositphotos.com © URA.RU

«В фонд я пришла в ноябре 2015 года на должность начальника отдела. Должность исполняющего обязанности директора мне предложили в феврале 2016 года. На тот момент я совсем не была готова к этой должности, но за два года моей работы на этом посту я получила весь необходимый опыт. Сейчас мне эта работа интересна, я вложила в нее много сил, и у меня есть четкое представление, как должна развиваться организация», — комментирует чиновница.

Источник в правительстве ХМАО утверждает, что единственным конкурентом Дарибариной в конкурсе является бывший сотрудник ФСБ, майор запаса Борис Дутов. Открытой информации об этом кандидате немного, но «URA.RU» удалось выяснить некоторые факты из его биографии.

Борису Дутову 45 лет, по первому образованию он юрист со знанием китайского языка, приехал служить в Ханты-Мансийск по распределению в 1993 году. Его служебная специализация — экономическая безопасность и борьба с коррупцией. В 1998 году он заочно закончил Тюменский государственный университет по специальности «экономист». В 2001 году принимал участие в контртеррористических операциях в Грозном. С 2007 по 2017 входил в состав региональной коллегии судей ХМАО. Также Борис Дутов в конце 2018 года участвовал в федеральном конкурсе «Лидеры России».

Также среди претендентов на должность в финал прошли депутат городской думы Сургута, заместитель гендиректора «Сургутстройтреста» — Ольга Леснова, а также действующий сотрудник фонда Алексей Ряднов. По словам источника в правительстве ХМАО, Леснова и Ряднов не являются фаворитами и числятся участниками конкурса только формально. Основная борьба пройдет между Дарибариной и Дутовым, а ее результаты мы узнаем 12 февраля, когда пройдет финальный этап конкурса — собеседование участников с конкурсной комиссией.

Напомним, Сергей Макаров был уволен с должности руководителя фонда 5 февраля. Ранее замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарев направил обращение на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в котором поделился выводами проверки Росфинмониторинга. В послании заместителя генпрокурора была изложена схема, с помощью которой югорский фонд капремонта использовал деньги жителей ХМАО для начисления высоких зарплат руководителю организации Сергею Макарову. Согласно этим данным, Макаров за 11 месяцев 2015 года получил в качестве зарплаты свыше 10 млн рублей.

Позднее уже уволенный Сергей Макаров прославился и как участник в телешоу «Давай поженимся». В ходе телепроекта он на всю страну сказал, что у него есть слабость — он любит тратить деньги на обувь. Эфир передачи стал еще одним поводом для критики бывшего чиновника, в средствах массовой информации его стали называть «капитальным миллионером».