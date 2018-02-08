Жительница Красноярска Ирина Кудина выиграла суд и получит компенсацию в размере 22870 рублей за незаконное преследование из-за фотографии, размещенной на странице в сети «ВКонтакте». Инициатором преследования женщины стал священник.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Ирина Кудина разместила на своей странице изображение пасхального кулича с яйцами. В этом снимке иерей храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех, некоторые прихожане и прокуратура увидели фаллический символ, который их оскорбил.
В итоге Кудину привлекли к ответственности по статье «Умышленном осквернении предметов религиозного почитания» (часть 2 статьи 5.26 КоАП РФ). Однако 25 мая 2017 года мировой судья судебного участка №65 Октябрьского района Красноярска прекратил дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. После этого женщина подала в суд на преследователей.