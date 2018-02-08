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08 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:58  08 февраля 2018 0

Женщина, на странице которой священник увидел кулич-фаллос, получит компенсацию за незаконное преследование

Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., фемида, челоблсуд
Суд встал на сторону женщины, которую обвиняли священник и прокуратураФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Красноярска Ирина Кудина выиграла суд и получит компенсацию в размере 22870 рублей за незаконное преследование из-за фотографии, размещенной на странице в сети «ВКонтакте». Инициатором преследования женщины стал священник.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Ирина Кудина разместила на своей странице изображение пасхального кулича с яйцами. В этом снимке иерей храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех, некоторые прихожане и прокуратура увидели фаллический символ, который их оскорбил.

В итоге Кудину привлекли к ответственности по статье «Умышленном осквернении предметов религиозного почитания» (часть 2 статьи 5.26 КоАП РФ). Однако 25 мая 2017 года мировой судья судебного участка №65 Октябрьского района Красноярска прекратил дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. После этого женщина подала в суд на преследователей.

Александр Лукманов
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