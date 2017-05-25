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25 мая 2017
17:40  25 мая 2017 8

Священник увидел фаллический символ в куличе и яйцах. В скандале разбирался суд. ФОТО

Празднование христианской Пасхи в Храме Святого великомученика Георгия Победоносца. Сургут, кагор, пасхальные яйца, куличи
Верующие разглядели фаллический символ в куличе и яйцахФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суд отказался признать фотографию кулича и двух яиц фаллическим символом. Дело в отношении автора фотографии, жительницы Красноярска Ирины Кудиновой, прекращено.

Потерпевшими по делу были признаны иерей храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех, а также ряд прихожан. Для оценки снимка, выложенного женщиной в соцсети «ВКонтакте», надзорные органы привлекли специалиста в области православия.

Эксперт, как пишет «Российское агентство правовой и судебной информации» указал, что «отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное». Он подтвердил, что изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания.

Прокуратура возбудила в отношении автора поста в соцсети уголовное дело по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (Умышленное осквернение предметов религиозного почитания).

Суд Красноярска прекратил административное дело, сообщил адвокат Ирины Кудиновой Владимир Васин. «Сегодня мировой судья судебного участка № 65 в Красноярске прекратил дело в отношении Кудиновой в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения», — сказал адвокат.

Нина Калинина
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