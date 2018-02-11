Украинцы стали влиять на экономику Польши больше президента страны

Украинцы заняли второе место в рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики», который составило издание Dziennik Gazeta Prawna. Граждане соседней страны опередили даже президента Польши Анджея Дуду — у него третье место. На первом месте оказался польский премьер Матеуш Моравецкий.
В газете большую значимость украинцев в экономике страны объяснили тем, что страна нуждается в рабочих ресурсах, а больше всего трудовых мигрантов в Польше как раз из Украины, пишет RT.
Ранее Киев обеспокоил подписанный в Польше закон, согласно которому в стране вводится уголовная ответственность за обвинения поляков в причастности к холокосту и пропаганду бандеровской идеологии. Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что спор с Украиной удастся решить на следующей неделе в рамках встречи вице-премьеров двух государств, сообщает Nation News.