Пентагон пришел к выводу, что борьбе с терроризмом в Сирии мешает российское присутствие

Военное присутствие России в Сирии затрудняет проведение операций коалиции против террористов. Об этом говорится в отчете генерального инспектората Министерства обороны США.
По данным американского военного ведомства, Россия продолжала наращивать собственное военное присутствие на территории САР, но при этом призывала США и их союзников вывести свои войска. При этом Россия постоянно подчеркивает, что ее военнослужащие находятся на территории арабского государства в соответствии с нормами международного права, в то время как присутствие американского контингента и их союзников является нелегитимным.
«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим.ред.), — приводит RT выдержку из отчета. — Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских. Подразделения вооруженных сил России действовали в непосредственной близости от сил коалиции, из-за чего нарастал риск непреднамеренных перестрелок».
В американском военном ведомстве убеждены, что Россия и дальше будет всеми способами оказывать давление на США, вынуждая их покинуть регион.