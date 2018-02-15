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15 февраля 2018
14 февраля 2018
00:38  15 февраля 2018 0

Налоговики уличили Грудинина во лжи

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, ивачев александр, ющенко александр, грудинин павел
ФНС, вопреки заявлению кандидата-коммуниста, фиксирует информацию о состоянии счетов в день подачи уведомленияФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Федеральная налоговая служба официально опровергла заявление кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, будто его документы о закрытии счетов за рубежом обрабатывались в течение пяти дней. По словам представителей ФНС, такая информация фиксируется в момент подачи уведомления.

«Заявление кандидата в президенты РФ Павла Грудинина об обработке уведомлений налоговыми органами в течение пяти дней не соответствует действительности», — приводит РИА «Новости» начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Видное Московской области Павла Шагина.

Как пояснил Шагин, вопреки заявлению Грудина, налоговая инспекция по состоянию на 1 февраля не получала никаких уведомлений ни от самого кандидата в президенты от КПРФ, ни от его представителей. В ФНС рекомендовали Грудинину посетить налоговую инспекцию, чтобы лично ознакомиться со всей необходимой информацией.

Напомним, по состоянию на 12 февраля в ЦИК не было никакой информации о закрытии кандидатом-коммунистом иностранных счетов в Австрии и Швейцарии. Как ранее писало «URA.RU» Павел Грудинин заявлял, что он не успел закрыть счета до подачи документов в ЦИК из-за того, что поздно узнал о своем выдвижении, а позже — что ФНС необходимо было время, чтобы зарегистрировать документы. По данным ЦИК, на счетах в Австрии и Швейцарии находится 37 млн рублей.

Евгений Александров
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