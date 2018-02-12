{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
19:50  12 февраля 2018 8

Грудинину разрешили пойти на выборы, несмотря на его зарубежные счета

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, грудинин павел
Грудинин останется кандидатомФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Центризбирком получил информацию от Федеральной налоговой службы о зарубежных счетах кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил позицию комиссии.

«Центральная избирательная комиссия не имеет оснований для того, чтобы ставить вопрос об отмене регистрации Павла Николаевича Грудинина», — цитирует Булаева ТАСС. Ранее информация о пяти счетах Грудинина в иностранных банках была направлена для проверки в ФНС. По сообщению налоговой службы, три счета кандидата от КПРФ были закрыты 28 декабря. При этом Грудинин уведомил ЦИК, что эти счета у него есть и какой объем денег на них размещается. Еще два счета в Швейцарии, открытые в июле 2017 года, были закрыты 2 февраля, однако ЦИК не информирован об этих счетах, подчеркнул Булаев. Еще по двум счетам «ФНС не подтверждает, что у нее есть информация об открытии этих счетов» и о том, что они были закрыты, добавил зампредседателя ЦИК.

При этом Булаев сообщил, что Грудинин дважды представлял в Центризбирком заявления о закрытии всех счетов в заграничных банках и у комиссии нет оснований не верить ему. Однако в ситуации, когда в словах кандидата и ФНС звучит противоречие, ЦИК имеет право повторно обратиться в налоговую службу и запросить ответ на вопрос, действительно ли были закрыты эти счета.

Ранее Павел Грудинин заявил, что реальных претензий из-за зарубежных счетов ему никто не предъявляет, так как он ничего не скрывал. По словам кандидата, он не успел закрыть счета до подачи документов в ЦИК из-за того, что поздно узнал о своем выдвижении, напоминает «URA.RU». В Центризбиркоме ранее допускали вероятность отмены регистрации кандидата на пост президента РФ. По информации «Федеральной службы новостей», у Грудинина были обнаружены два иностранных счета в банках Австрии и два в Швейцарии.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров