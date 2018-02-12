Грудинину разрешили пойти на выборы, несмотря на его зарубежные счета

19:50 12 февраля 2018 8

Грудинин останется кандидатом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центризбирком получил информацию от Федеральной налоговой службы о зарубежных счетах кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил позицию комиссии.

«Центральная избирательная комиссия не имеет оснований для того, чтобы ставить вопрос об отмене регистрации Павла Николаевича Грудинина», — цитирует Булаева ТАСС. Ранее информация о пяти счетах Грудинина в иностранных банках была направлена для проверки в ФНС. По сообщению налоговой службы, три счета кандидата от КПРФ были закрыты 28 декабря. При этом Грудинин уведомил ЦИК, что эти счета у него есть и какой объем денег на них размещается. Еще два счета в Швейцарии, открытые в июле 2017 года, были закрыты 2 февраля, однако ЦИК не информирован об этих счетах, подчеркнул Булаев. Еще по двум счетам «ФНС не подтверждает, что у нее есть информация об открытии этих счетов» и о том, что они были закрыты, добавил зампредседателя ЦИК.

При этом Булаев сообщил, что Грудинин дважды представлял в Центризбирком заявления о закрытии всех счетов в заграничных банках и у комиссии нет оснований не верить ему. Однако в ситуации, когда в словах кандидата и ФНС звучит противоречие, ЦИК имеет право повторно обратиться в налоговую службу и запросить ответ на вопрос, действительно ли были закрыты эти счета.

Ранее Павел Грудинин заявил, что реальных претензий из-за зарубежных счетов ему никто не предъявляет, так как он ничего не скрывал. По словам кандидата, он не успел закрыть счета до подачи документов в ЦИК из-за того, что поздно узнал о своем выдвижении, напоминает «URA.RU». В Центризбиркоме ранее допускали вероятность отмены регистрации кандидата на пост президента РФ. По информации «Федеральной службы новостей», у Грудинина были обнаружены два иностранных счета в банках Австрии и два в Швейцарии.