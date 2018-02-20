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Главные новости Челябинской области
21:47  20 февраля 2018 1

Магнитогорские металлурги заработали 23,5 млн рублей на оптимизации труда

За 2017 год комиссия комбината рассмотрела 5665 идейУправление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на Магнитогорском металлургическом комбинате за 2017 год составил 599,3 млн рублей. Это на 2,5% больше чем в предыдущем 2016 году (584,5 млн рублей).

Всем авторам за внедренные рационализаторские предложения предприятие выплатило 23,5 млн рублей. При этом за 2017 год экспертная комиссия рассмотрела 5665 идей. Количество одобренных — в сравнении с 2016 годом возросло с 57,4% до 63,9%. Наибольшее предложение, введенное в прокатном производстве, позволило сэкономить комбинату 356,3 млн рублей.

Больше всего идей предлагали работники горно-обогатительного производства, доменного цеха, производства толстолистового проката, а также листопрокатные цеха № 8 и № 11. Об этом сообщили в управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Ранее Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность». ММК стал лучшим в номинации «За развитие кадрового потенциала». Конкурс проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.

Иван Шестак
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