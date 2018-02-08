Уральских металлургов наградили за кадровый потенциал сотрудников

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей ежегодного Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Магнитка стала лучшей в номинации «За развитие кадрового потенциала».
Ежегодно в развитие кадрового потенциала крупнейшего работодателя Магнитогорска вкладывается более 200 млн рублей. «Это не просто инвестиции в производство — это инвестиции в настоящее и будущее региона и один из ключевых элементов стратегии социальной ответственности компании», — отметил директор по персоналу ММК Олег Кийков.
Победителей наградили в Москве на Неделе российского бизнеса РСПП, сообщили в пресс-службе компании. ММК не в первый раз получает награды за кадровую политику. Для развития этого направления на комбинате действуют Школа генерального директора, Корпоративный университет, Школа молодого специалиста, а также программы дистанционной подготовки. Также создан комплекс практического обучения охране труда и промбезопасности. Ежегодно на работу в компанию приходят не менее 500 выпускников магнитогорских профильных учебных заведений.
В недавнем рейтинге лучших работодателей мира журнала Forbes ММК занял первое место среди российских работодателей. В рейтинге учитывались имидж компании и условия работы, которые оценивались самими сотрудниками ведущих предприятий.