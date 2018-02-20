23:37 20 февраля 2018 7

Петр Порошенко подписал закон, разрешающий использовать армию Украины в Донбассе Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который фактически дает право главе государства использовать армию в мирное время для защиты суверенитета. Иными словами, закон узаконил использование вооруженных сил на востоке страны без объявления войны.

При подписании документа, как пишет РИА «Новости», украинский лидер заявил, что закон «обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения» самопровозглашенных республик под контроль Киева. Министру обороны и начальнику Генштаба поручено подготовить предложения по изменению формата военной операции и по кандидатуре командующего объединенными силами к 1 апреля.

При этом, по данным «Федерального агентства новостей», Порошенко добавил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе остается для Украины приоритетным, а власти страны поддерживают ввод в зону конфликта миротворцев ООН.

В Луганской народной республике придерживаются другого мнения. Как рассказал во вторник, 20 февраля, уполномоченный представитель провозглашенной ЛНР, и. о. министра иностранных дел республики Владислав Дейнего, подписанный закон является очередным витком деструктивной политики Киева.

«Закон о реинтеграции — это очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса. Этот закон не спасет Порошенко и Александра Турчинова [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины] от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением. Принятие и подписание этого закона является очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса», — приводит ТАСС слова Дейнего.

Примерно такого же мнения придерживаются в Донецкой народной республике. По словам полпреда ДНР Дениса Пушилина, Киев на протяжении почти четырех лет ведет полномасшабные военные действия против мирного населения Донбасса, а теперь сможет приметь армию.