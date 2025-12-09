Захарова хочет отправить книгу о русофобии главе МИД Финляндии

Захарова напомнила финским политикам историю России Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила под сомнение знания истории у министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и заявила, что передаст ей переведенную на финский язык книгу о русофобии в Финляндии. Так Захарова прокомментировала высказывание главы финского внешнеполитического ведомства о том, что за последний век на Россию никто не нападал, тогда как сама Россия, по ее словам, атаковала 19 соседних государств.

«У меня вопрос к правительству... нет, это бесполезно. К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, — это из-за влияния на нее немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?» — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она напомнила, что детство и юность Валтонен частично прошли в Германии. Семья нынешнего министра, по словам Захаровой, переехала туда, когда девочке было девять лет, отец работал при диппредставительстве. Валтонен училась в немецких школах, а после возвращения в Хельсинки в 1995 году продолжила обучение в немецкой школе. Российский дипломат связала это с тем образом истории, который, по ее мнению, транслируют Валтонен и финское руководство.

