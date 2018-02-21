Американцы сорвали России военные контракты на три миллиарда долларов

США считают срыв контрактов своим большим успехом
Новые антироссийские санкции США сорвали контракты РФ на три миллиарда долларов. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Как пишет агентство Nation News речь идет о сделках в сфере оборонно-промышленного комплекса. Срыв российских контрактов американская сторона считает своим успехом.
Ранее сообщалось, что российские олигархи из «кремлевского списка» столкнулись с дополнительными сложностями в американских банках. Список российских бизнесменов и чиновников был представлен Минфином США в конце января, пишет «Национальная служба новостей».