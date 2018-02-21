Американцы сорвали России военные контракты на три миллиарда долларов

08:01 21 февраля 2018 0

США считают срыв контрактов своим большим успехом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новые антироссийские санкции США сорвали контракты РФ на три миллиарда долларов. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Как пишет агентство Nation News речь идет о сделках в сфере оборонно-промышленного комплекса. Срыв российских контрактов американская сторона считает своим успехом.

Ранее сообщалось, что российские олигархи из «кремлевского списка» столкнулись с дополнительными сложностями в американских банках. Список российских бизнесменов и чиновников был представлен Минфином США в конце января, пишет «Национальная служба новостей».