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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Курганской области
18:26  21 февраля 2018 0

Шура готовится попрощаться с центром Илизарова. «Клиника стала домом, курганцы — семьей»

Перед выпиской певец делает фото на памятьФото: shuramedvedev, Instagram

Певец Шура готовится к выписке из курганского центра Илизарова, где проходит реабилитацию после операции на тазобедренном суставе. В преддверии этого события артист опубликовал на своей страничке в Instagram трогательный пост.

Александр Медведев (Шура — сценический псевдоним певца) сообщил поклонникам, что до его выписки осталась всего одна неделя. «За эти полтора месяца клиника стала для меня родным домом, а вы для меня, курганцы, семьей. Весь медицинский персонал сотворил со мной невозможное, за этот короткий срок я встал на ноги, избавился от боли, вы осуществили мою мечту», — написал певец. Он также лично поблагодарил каждого из врачей и медсестер, которые помогали ему во время лечения. В заключение Шура еще раз пригласил всех жителей Кургана на свой сольный концерт в филармонии 1 марта.

Публикация артиста не оставила равнодушными его подписчиков. «До слез», — призналась lisichkina_972. «Александр, какой вы добрый, благодарный, уважительный человек. Не зря вы много лет поете „твори добро…“», — отметила alla_ryabova_1. Некоторые даже выразили сожаление, что живут не в Зауралье: «Хорошо, что все хорошо. В Москве вас встретить нереально, хоть в Курган едь», — вздохнула polanetta.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Прощеное воскресенье Шура шокировал поклонников ярким макияжем.

Вера Чернышева
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