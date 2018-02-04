Певец Шура, проходящий реабилитацию в курганском центре Илизарова, пригласил жителей города на свой концерт. Незадолго до этого исполнитель во время пресс-конференции заявил курганцам, что их «городочек — говно полное».
Шура поприветствовал своих фанатов в Instagram, пожелав им «доброго, цветочного утра». Также певец анонсировал свой концерт, который должен состояться 1 марта на сцене курганской филармонии.
Несмотря на обидные слова в адрес своего родного города, курганцы тепло встретили новость о концерте и пожелали Шуре скорейшего выздоровления. «Выглядишь уверенно идущим на поправку!!! Даже схуднул», — поделился мнением подписчик serg_grand. «Исхудал то как… выздоравливай», — вторит ему irinaivanova3515.
Напомним, что слова Шуры про «город-говно» относились к плохому состоянию дорог и жилфонда Кургана. Однако цитата быстро разошлась по соцсетям, вызвав бурю негодования.