{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 февраля 2018
03 февраля 2018
02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Курганской области
09:41  04 февраля 2018 7

Шура пригласил курганцев на свой концерт после слов про «город-говно». ФОТО

Певец позволил себе нелестно высказаться о КурганеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Певец Шура, проходящий реабилитацию в курганском центре Илизарова, пригласил жителей города на свой концерт. Незадолго до этого исполнитель во время пресс-конференции заявил курганцам, что их «городочек — говно полное».

Шура поприветствовал своих фанатов в Instagram, пожелав им «доброго, цветочного утра». Также певец анонсировал свой концерт, который должен состояться 1 марта на сцене курганской филармонии.

Несмотря на обидные слова в адрес своего родного города, курганцы тепло встретили новость о концерте и пожелали Шуре скорейшего выздоровления. «Выглядишь уверенно идущим на поправку!!! Даже схуднул», — поделился мнением подписчик serg_grand. «Исхудал то как… выздоравливай», — вторит ему irinaivanova3515.

Напомним, что слова Шуры про «город-говно» относились к плохому состоянию дорог и жилфонда Кургана. Однако цитата быстро разошлась по соцсетям, вызвав бурю негодования.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров